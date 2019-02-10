شكرا لقرائتكم خبر عن وصول الممثلتين المتهمتين بـ«ارتكاب فعل فاضح» للمحكمة لتجديد حبسهما والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصلت منذ قليل الى محكمة مدينة نصر (ش.أ) و(م.ف) لتجديد حبسهما في اتهامهما بـ«ارتكاب فعل فاضح».

كانت نيابة مدينة نصر أول أمرت بحبسهما على ذمة التحقيقات منذ 4 أيام بعد أن تبين ظهورهما في فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي في أوضاع مخلة، مما يعد تحريضا على الفسق والفجور وممارسة الشذوذ، تم تعقب المقاطع والتوصل للممثلتين وإلقاء القبض عليهما، وتحقق الأجهزة في هوية الرجل الذي ظهر رفقتهما في المقطع المصور.