شكرا لقرائتكم خبر عن الحكم على 13 إخوانياً متهمين بتخريب منشآت شرطية وقضائية في المنيا 26 فبراير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حجزت المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط النطق بالحكم على 13 متهماً من عناصر الإخوان في أحداث عنف بمركزي ديرمواس وملوي في جنوب محافظة المنيا، إلى جلسة 26 من فبراير الجاري.

وقال مصدر قانوني إن المحكمة استمعت، اليوم، إلى المرافعة عن 3 متهمين بحرق محكمة ملوي، و3 متهمين بحرق قسم ومركز شرطة ملوي، و3 متهمين باقتحام قسم شرطة ديرمواس، و4 متهمين باقتحام وحدة المرور بمركز ملوي.

وأضاف المصدر أن المتهمين كان محكوماً عليهم بالسجن المؤبد غيابياً، وجرى القبض عليهم، وتُعاد إجراءات محاكمتهم بعدة تهم، منها: الانتماء لجماعة محظورة وفق القانون والتحريض على العنف وتخريب منشآت شرطية وقضائية وعامة.