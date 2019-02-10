قبل تولي مصر رئاسته.. كل ما قد تريد معرفته عن الاتحاد الأفريقي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

جاءت فكرة تأسيس الاتحاد الأفريقي بمبادرة من الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي خلال القمة الأفريقية في مدينة سرت عام 1999 .

- وفي عام 2000، وخلال عقد قمة أفريقية في مدينة لومي (عاصمة توجو) تم اعتماد القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي.

- في قمة لوساكا التي عقدت في عام 2001 اعتمدت الخطة لتنفيذ الاتحاد الأفريقي.

- في 26 مايو من عام 2002 أعلن رسميا عن ولادة / تأسيس الاتحاد الأفريقي، كمنظمة أفريقية قارية، ليحل بذلك محل منظمة الوحدة الأفريقية التي تأسست 25 مايو عام 1963 من أجل تعميق وتعزيز التضامن الأفريقي وحل قضايا القارة السياسية والاقتصادية والأمنية في إطار أفريقي بحت.

- عُقدت أول قمة للاتحاد الأفريقي في الفترة 8-10 يوليو عام 2002 في مدينة ديربان بجنوب أفريقيا.

- بعد إنشاء الاتحاد الأفريقي في عام 2002 ازداد عدد الدول الأعضاء إلى 53 دولة أفريقية مستقلة، وفي عام 2011 انضمت جمهورية جنوب السودان لتُصبح العضو رقم 54.

أهداف نشأة الاتحاد الأفريقي

قام الاتحاد الأفريقي على تحقيق مجموعة من الأهداف، والتي تضمنها القانون التأسيسي للاتحاد وهي :

1- تحقيق وحدة وتضامن أكبر بين الشعوب والبلدان الأفريقية.

2- الدفاع عن السيادة والأراضي والاستقلال لكافة الدول الأفريقية.

3-التعجيل بالتكامل السياسي والاقتصادي والاجتماعي لأفريقيا.

4- تعزيز السلام والأمن والاستقرار في القارة الأفريقية.

5- توطيد النظام الديمقراطي ومؤسساته وتعزيز المشاركة الشعبية والحكم السديد.

6- حماية حقوق الإنسان والشعوب وفقا للميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وكذلك المواثيق ذات الصلة.

7- تهيئة الظروف الضرورية التي ستمكن القارة من لعب دورها المناسب في الاقتصاد العالمي والمفاوضات بين الدول.

8- الإسراع بتنمية القارة وخاصة عن طريق البحث في مجال العلم والتكنولوجيا.

مبادئ الاتحاد الأفريقي

تنص المادة الرابعة من القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي على مجموعة من المبادئ التي يستند إليها عمل الاتحاد وهي :

1- مبدأ المساواة والترابط بين الدول الأعضاء.

2- احترام الحدود الموروثة عند الاستقلال.

3- إقامة سياسة دفاعية مشتركة.

4- منع استخدام القوة أو التهديد بين الأعضاء.

5- عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة عضو.

6- حق الاتحاد في التدخل في شؤون دولة عضو عند وقوع ظروف خطيرة مثل جرائم الحرب والإبادة الجماعية.

7- حق الدول في طلب تدخل الاتحاد لإعادة السلام والأمن.

8- احترام قدسية الحياة الإنسانية ورفض الإفلات من العقوبة والأعمال الإرهابية والأنشطة التخريبية.

9- رفض وإدانة أي تغيير غير دستوري للحكومات.

مؤسسات الاتحاد الأفريقي

يضم الاتحاد الأفريقي العديد من المؤسسات والأجهزة التابعة له أهمها :

1- مؤتمر الاتحاد (الجمعية العامة): هو مؤتمر رؤساء القارة الأفريقية الذي يعقد لدورة واحدة في العام، ويتألف من رؤساء الدول الأعضاء وحكوماتها، ويتم فيه طرح الآراء من قبل رؤساء الدول الأفريقية ومراجعة ما تم في المؤتمرات السابقة، وهو الهيئة الرئاسية العليا للاتحاد الأفريقي، ويتم اتخاذ القرارات في الجمعية العامة للاتحاد الأفريقي بالإجماع أو بأغلبية الثلثين.

2- أمانة الاتحاد: وهي لجنة تقوم بدور الأمانة العامة للاتحاد الأفريقي، وتتكون من رئيس المفوضية الذي ينتخب لمدة محددة، وعشرة مفوضين ومقر اللجنة الرئيسي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، ويقع على عاتق المجلس التنفيذي تحديد مهام ومسؤوليات الأمانة العامة وتنسيق أولوياتها.

3- المجلس التنفيذي (وزراء الخارجية): يتكون من وزراء خارجية الدول الأعضاء ويكون المجلس التنفيذي مسؤولا أمام الجمعية العامة للاتحاد الأفريقي، حيث يقوم بإعداد القرارات للجمعية العامة لمناقشتها والموافقة عليها من قبل القادة الأفارقة.

4- برلمان عموم أفريقيا: وهو أعلى سلطة تشريعية في الاتحاد الأفريقي ويقع مقره الرسمي في مدينة «ميدراند» بجنوب أفريقيا. ويعمل بشكل وثيق مع كل البرلمانات الأفريقية الأخرى لصياغة التشريعات التي تقود القارة الأفريقية. ويتكون برلمان عموم أفريقيا من 265 عضواً يتم اختيارهم عبر الانتخاب من جميع الدول الأعضاء المكونة للاتحاد. ويهدف تشكيل البرلمان إلى توفير مشاركة الشعوب الأفريقية في صياغة التشريعات التي ترسم سياسة الاتحاد الأفريقي وتحدد توجهاته وأهدافه.

5- محكمة العدل الأفريقية: تم اعتماد البروتوكول الخاص لإنشاء هذه المحكمة في عام 2003، وينص قانونها التأسيسي على أنه أنشئت للبت في الخلافات بين الدول الأعضاء حول تفسير المعاهدات الخاصة بالاتحاد الأفريقي. ومن المنتظر أن يحل محل هذا البروتوكول بروتوكول آخر لإنشاء محكمة العدل وحقوق الإنسان الأفريقية، والتي ستضم قسما للمسائل القانونية وآخر لأحكام معاهدات حقوق الإنسان.

6- لجنة الممثلين الدائمين الاتحاد الأفريقي (السفراء): وهى لجنة ذات مهام رقابية ويعين لها سفراء من ذوى الخبرة من قبل الدول الأفريقية المنضوية تحت الاتحاد الأفريقي.. ولدي اللجنة جدول زمني لاجتماعاتها وتقوم اللجنة بإعداد المهام للمجلس التنفيذي قبل أن يحيلها إلى الجمعية العامة.

7- مجلس السلم والأمن الأفريقي: هو جهاز تابع للاتحاد الأفريقي والمسؤول عن تنفيذ قرارات الاتحاد وهو يشبه إلى حد ما مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، حيث يتكون مجلس السلم والأمن الأفريقي من خمسة عشر عضواً (دولة) منتخباً، منهم عشرة ينتخبون لمدة عامين، وخمسة أعضاء لمدة ثلاثة أعوام. ويتم انتخاب الأعضاء من قبل الجمعية للاتحاد الأفريقي بحيث تعكس التوازن الإقليمي في أفريقيا، فضلا عن معايير أخرى تتعلق بقدرة الدول الأعضاء في هذا المجلس على المساهمة عسكريا وماليا للاتحاد.

وقد تأسس هذا المجلس وفقا للبروتوكول الذي أقرته أول قمة للاتحاد الأفريقي في ديربان عام 2002، بهدف تعزيز الأمن والسلام والاستقرار في أفريقيا. يهدف المجلس للدفاع عن وحدة الدول الأفريقية والحفاظ على سيادة أراضيها واستقلالها، كما يعمل على تعزيز السلم والأمن الأفريقي، وعلى تسوية النزاعات بين الدول الأعضاء بطرق السلمية، وبناء السلام وإعادة التعمير في فترة ما بعد النزاعات.

كما يهدف المجلس إلى تعزيز وتشجيع الممارسات الديمقراطية والحكم الرشيد وسيادة القانون وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وذلك كجزء من الجهود الرامية إلى منع النزاعات. ومن مهام المجلس أيضا العمل على وضع سياسة دفاع مشتركة للاتحاد الأفريقي.

8- المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي: وهو يهتم برعاية الاتحادات الأفريقية ومنظمات المجتمع المدني الأفريقية وتسجيلها في المفوضية الأفريقية، كما يقوم بتقديم الدعم المالي لهذه المنظمات والاتحادات الأفريقية بغرض تقليل اعتمادها على الدعم القادم من خارج القارة الأفريقية .

9- المؤسسات المالية للاتحاد: يهدف الاتحاد الأفريقي لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول القارة وتوحيد العملة الأفريقية وذلك بحلول عام 2028. ولهذا الغرض تم تأسيس عدد من المؤسسات النقدية والمالية التابعة للاتحاد، ومن بينها: البنك المركزي الأفريقي ومقره بمدينة أبوجا النيجيرية، وصندوق النقد الأفريقي ومقره مدينة ياوندي عاصمة الكاميرون.

اللغات الرسمية المعمول بها في الاتحاد الأفريقي: لغات العمل المعتمدة داخل الاتحاد الأفريقي هي العربية، والفرنسية، والإنجليزية، والبرتغالية، والإسبانية، وأي لغة أفريقية أخرى فهي لغة رسمية في الاتحاد ولكن لغات العمل هي اللغات الخمس المشار إليها.