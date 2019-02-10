شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتفقد عددًا من مدارس أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزراء التربية والتعليم والنقل وقطاع الأعمال والشباب والرياضة والتنمية المحلية، مدرسة اللغات الرسمية المتميزة بمنطقة صحاري جنوب مدينة أسوان في مستهل جولته التي يقوم بها للمحافظة، والتي تشمل زيارة مدرسة مجدي كامل الإعدادية بالخزان.

وتشمل جولة رئيس الوزراء، في أسوان، مشروع كوبري كلابشة ومحطتى الصرف الصحي لكيما 1 و2، ومصنع كيما 2 الجديد، والأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا والصالة المغطاة بمدينة أسوان، ومنشآت جامعة أسوان.

رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم يتفقدان عدد من مدارس أسوان