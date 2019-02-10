مصر | لخصومة ثأرية.. ضبط أحد مرتكبي واقعة إطلاق النيران على شخصين بأسيوط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لخصومة ثأرية.. ضبط أحد مرتكبي واقعة إطلاق النيران على شخصين بأسيوط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية برئاسة اللواء علاء سليم، مساعد الوزير، بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية في أسيوط، من ضبط أحد مرتكبي واقعة إصابة شخصين بطلقات نارية لخصومة ثأرية بينهم.

وتبلغ لمركز شرطة أسيوط من المستشفى الجامعي بإصابة عامل، ينتمى لإحدى العائلات، وسائق توك توك، مقيمان بناحية نجع سبع دائرة المركز، بعيارين ناريين باليدين.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وبسؤال العامل اتهم، عاملين، ينتميان لعائلة أخرى، بإحداث إصابته لخصومة ثأرية بين العائلتين، وحدوث إصابة السائق الذي تصادف مروره بالمنطقة محل الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام تم استهداف المتهمين وأمكن ضبط أحدهما، وبحوزته (بندقية آلية، وبخزينتها عدد 7 طلقات من ذات العيار)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة باستخدام السلاح المضبوط، كما ضُبط بمسكن المتهم الآخر حقيبة بها 10 خزن لبنادق آلية، وعدد 195 طلقة نارية من ذات العيار، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهم الثاني.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.