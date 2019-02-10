مصر | بعد قليل.. نظر تجديد حبس منى فاروق وشيما الحاج في واقعة الفيديو الإباحي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد قليل.. نظر تجديد حبس منى فاروق وشيما الحاج في واقعة الفيديو الإباحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظر نيابة مدينة نصر الكلية، بعد قليل، جلسة تجديد حبس الممثلتين منى فاروق وشيما الحاج في واقعة الفيديو الإباحي.

ووجهت النيابة لهما تهم التحريض على الفسق والفجور عقب انتشار فيديو إباحي لهم علي مواقع التواصل الاجتماعي بصحبة مخرج شهير.

وكانت النيابة قررت حبس الفنانتين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت بالتحري عن الشخص القائم التصوير.

وكانت المتابعات الأمنية، رصدت تداول مواقع التواصل الاجتماعي، للممثلتين مع مخرج مقطع فيديو إباحي انتشر لهما، وتظهر فيه المتهمتان تؤديان حركات راقصة، وهما عاريتان، وتحرضان على الفسق والفجور.

وعقب تقنين الإجراءات وإصدار إذن من النيابة العامة، أمكن تحديد مكان وجودهما والقبض عليهما.

وتم تحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

تجديد حبس عاطلين لاتهامهما بسرقة الشقق السكنية بالتجمع

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس عاطلين، لاتهامهما بسرقة الشقق السكنية بالتجمع، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ترجع الواقعة بورود عدة بلاغات لقسم شرطة التجمع الأول، تفيد تعرض عدد من الأشخاص لسرقة شققهم السكنية، وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة تم تحديد هوية المتهمين وهم " عاصم .ك " ، " محمود .ح " عاطلين ، وبسؤالهما اعترفا بارتكابهما عدة وقائع لسرقة الشقق بمنطقة التجمع الأول وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

إحباط تهريب 500 كاميرا مراقبة محظور استيرادها بميناء غرب بورسعيد

أحبطت إدارة شرطة موانئ بورسعيد، محاولة تهريب قرابة 500 كاميرا مراقبة للبلاد محظور استيرادها من الخارج بميناء غرب بورسعيد البحري.

وتمكنت إدارة شرطة موانئ بورسعيد من ضبط 184 كاميرا على شكل مصباح كهربائي مزودة بمايك لتسجيل الصوت، وكارت ذاكرة، 280 كاميرا على شكل جهاز إستشعار حرائق مزودة بمايك لتسجيل الصوت، وكارت ذاكرة داخل حاوية واردة إلى ميناء غرب بورسعيد قادمة من إحدى الدول الأجنبية لصالح إحدى مكاتب الإستيراد ملك "سامح.ع.م" مواليد 1976، غير واردة بالمستندات وأصناف محظور استيرادها.

وبسؤال "محمد.م.ع"، مستخلص جمركي، اعترف بصحة الواقعة، ونفى علمه بما تحويه الرسالة من أصناف ممنوعة ومحظورة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة المختصة لتولي التحقيقات.