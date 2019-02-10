أخبار مصر | عاجل.. تصريح هام من سفيرنا بإثيوبيا عن سبب رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تصريح هام من سفيرنا بإثيوبيا عن سبب رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال أسامة عبد الخالق، السفير المصري لدى إثيوبيا، إن رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، تأتي تتويجا لجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي الخارجية، وإعطائه البعد الإفريقي، أولوية متقدمة للغاية ضمن أولويات السياسة الخارجية المصرية.
وأضاف السفير أسامة عبد الخالق، سفير مصر لدى إثيوبيا، في تصريحات لقناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، اليوم الأحد، أن حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشكل قوي في القمم الإفريقية، أدى إلى تنشيط العلاقات مع الأفارقة على الأصعدة كافة.
وأكد السفير أسامة عبد الخالق، سفير مصر لدى إثيوبيا، أن مصر وضعت خطة طموحة للمساهمة فى تنفيذ الأجندة التنموية الافريقية (2063) "أجندة التنمية المستدامة" التي تركز على السياسات والأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا وذلك تمهيدًا لتسلمه رئاسة الاتحاد الأفريقي بشكل رسمي.
ويتسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي، غدًا الأحد، رئاسة الاتحاد الأفريقي للمرة الأولى، حيث تستمر رئاسة مصر للاتحاد مدة عام كامل.
وتعد رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، للمرة الأولى منذ نشأته عام 2002 خلفًا لمنظمة الوحدة الإفريقية، تتويجًا لجهود مصر بقيادة الرئيس السيسي خلال السنوات الأخيرة لتعزيز العلاقات مع القارة الأفريقية سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف وتجسيدًا لاستعادة الدور المحوري المصري كإحدى الدول المؤسسة لمنظمة الوحدة الأفريقية الأم في ستينيات القرن الماضي.
كما يرأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب توليه رئاسة الاتحاد بشكل رسمي، أعمال الدورة العادية الثانية والثلاثين لقمة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة بالاتحاد والتي تُعقد تحت شعار "اللاجئون والعائدون والنازحون داخليًا.. نحو حلول دائمة للنزوح القسري في أفريقيا".
ويتضمن برنامج الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد عدد من اللقاءات الثنائية مع القادة الأفارقة من أجل التباحث حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية مع دولهم، ومناقشة آخر المستجدات على الساحة الأفريقية والإقليمية.