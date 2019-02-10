أخبار مصر | عاجل.. تصريح هام من سفيرنا بإثيوبيا عن سبب رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تصريح هام من سفيرنا بإثيوبيا عن سبب رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال أسامة عبد الخالق، السفير المصري لدى إثيوبيا، إن رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، تأتي تتويجا لجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي الخارجية، وإعطائه البعد الإفريقي، أولوية متقدمة للغاية ضمن أولويات السياسة الخارجية المصرية.

وأضاف السفير أسامة عبد الخالق، سفير مصر لدى إثيوبيا، في تصريحات لقناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، اليوم الأحد، أن حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشكل قوي في القمم الإفريقية، أدى إلى تنشيط العلاقات مع الأفارقة على الأصعدة كافة.

وأكد السفير أسامة عبد الخالق، سفير مصر لدى إثيوبيا، أن مصر وضعت خطة طموحة للمساهمة فى تنفيذ الأجندة التنموية الافريقية (2063) "أجندة التنمية المستدامة" التي تركز على السياسات والأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.