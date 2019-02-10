أخبار مصر | رئيس الوزراء يتفقد مجمع كيما للكيماويات بأسوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء يتفقد مجمع كيما للكيماويات بأسوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، مجمع كيما للكيماويات بأسوان، للاطمئنان على سير العمل والتطوير في الموقع.

واستمع مدبولي، لشرح حول عمل المصنع وإنتاجه والاشتراطات البيئية التي يستخدمها المجمع.

ورافقه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور هشام عرفات وزير النقل، والدكتور اشرف صبحي وزير الرياضة وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال.