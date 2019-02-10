أخبار مصر | رئيس الوزراء يتفقد مدرسة الشهيد مجدي كامل بأسوان للاطمئنان على سير العملية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء يتفقد مدرسة الشهيد مجدي كامل بأسوان للاطمئنان على سير العملية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مدرسة الشهيد مجدي كامل، بمحافظة أسوان؛ للاطمئنان على سير العملية الدراسية، في اليوم الأول لبدء الفصل الدراسة الثاني.

واستقبل طلاب المدرسة، رئيس الوزراء، بالأغاني الوطنية وأعلام مصر، واستمع "مدبولي" خلال الجولة لشرح حول أعداد الطلاب بالمدرسة وقام بتوجيه الأسئلة للطلاب.

ورافق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كل من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور هشام عرفات، وزير النقل والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة وهشتم توفيق، وزير قطاع الأعمال.

ووصل الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، إلى محافظة أسوان، لتفقد عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة، للوقوف على آخر المستجدات في هذه المشروعات.

كما يتفقد رئيس الوزراء مدينة أسوان الجديدة، لمتابعة آخر مستجدات العمل بها، ويتفقد أيضا عددا من المدارس، للاطمئنان على سير الدراسة في أول أيامها في الفصل الداسي الثاني.

ورافق "مدبولي"، الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور هشام عرفات، وزير النقل، والدكتور أشرف صبحي، وزير الرياضة، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال.

ويبحث رئيس الوزراء مع اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، وسائل دفع مشروعات دعم المرافق العامة والخدمات، وتنظيم المبادرات الأهلية لتحسين البيئة، والقضاء على الظواهر السلبية بالشارع الأسواني.

كما يستعرض بعض الملفات الساخنة والمشاكل، التى تواجه محافظة أسوان، وقراها مثل استكمال خطة شبكة الصرف الصحي لعدد 49 قرية، اعتمد لها 3 مليارات جنيه، وتحديث معدات النظافة وحل مشكلة الإسكان المميز المعطل منذ 10 سنوات، ودعم ودفع مشروعات وزارة الأوقاف الاستثمارية بالمحافظة، ومشروعات وزارة الإنتاج الحربي، للارتقاء بالخدمات التي تقدم للمواطنين، في إطار خطة التنمية المستدامة لمصر 2030.

من ناحية أخرى، طالب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتكثيف الأعمال، ومضاعفة أعداد العمالة فى منطقة الداون تاون والأوبرا، وشدد على ضرورة التزام شركات المقاولات المنفذة للمشروعات بالبرامج الزمنية، وجودة التنفيذ، مضيفا: «لدينا شغل كتير»، وشركات المقاولات الجادة ستحصل على مشروعات وفرص أكبر.

وجاء ذلك خلال تفقده أمس مدينة العلمين الجديدة، يرافقه مسئولو وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بدأها بلقاء مع مسئولي المكتب الاستشاري لاستعراض الموقف التنفيذيّ للمشروعات.