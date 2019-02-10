أخبار مصر | لحظة وصول السيسي مقر الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا وبدء الجلسة المغلقة لزعماء القارة (فيديو)

وطبقا لتقاليد الاتحاد الأفريقى، فإنه تعقد جلسة مغلقة للقادة ورؤساء دول وحكومات الدول الأفريقية، يستعرض خلالها الرئيس الذي تنتهى مدة رئاسته للاتحاد وهو الرئيس الرواندى بول كاجامى، ما أنجزه خلال فترة رئاسته على صعيد الإصلاح المؤسسي.

وتنطلق أعمال القمة الثانية والثلاثين العادية للاتحاد الأفريقي، اليوم الأحد.

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، إلى مقر الاتحاد الإفريقى بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمس السبت، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا للمشاركة فى فعاليات الدورة الثانية والثلاثين للاتحاد الإفريقى.

ويضم الوفد المرافق للرئيس السيسى، كل من سامح شكري، وزير الخاريجة، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، واللواء عباس كامل، رئيس المخابرات العامة، واللواء محسن عبد النبي، مدير مكتب الرئيس، والسفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

واستهل الرئيس السيسى نشاطه اليوم بلقاءين مع سكرتير عام الأمم المتحدة انطونيو جوتيريش، ورئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية المنتخب حديثاً "فيلكس تشيسيكيدي".

ومن المقرر أن يتسلم الرئيس السيسى رئاسة الاتحاد الأفريقي اليوم الأحد.