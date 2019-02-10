انت الان تتابع انتهاء التدريب المشترك بين مصر والكويت (فيديو) ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

نشر العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، مقطع فيديو عن ختام فعاليات التدريبات المشتركة "الصباح -1/ اليرموك -4" بين القوات المسلحة المصرية والكويتية. ويظهر في الفيديو مشاهد من التدريبات المشتركة بين الدولتين، والتي بدأت يوم 29 يناير الماضي، واستمرت حتى 9 فبراير الجاري. وجاء أن فعاليات التدريبات المشتركة بين القوات المصرية والكويتية اختتمت، حيث شهد الفريق ركن محمد خالد الخضر رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي، إحدى المراحل الختامية للتدريب التي تضمنت تنفيذ عملية مشتركة لاقتحام جزيرة ذات أهمية استراتيجية.

فيما تضمن الفيديو تنفيذ عناصر القوات البحرية نفذت في وقت سابق العديد من التدريبات المسبقة للتدريب على حماية سفينة ذات شحنة هامة بواسطة التشكيل البحرى وتنفيذ تجارب المواصلات الإشارية والمناورات الملاحية والتدريب على التعاون فى تدمير الوحدات البحرية المعادية كذلك تنفيذ حق الزيارة والتفتيش وأعمال البحث