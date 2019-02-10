شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأفريقي يطلق ورشة عمل لقياس دور المرأة في السلام والأمن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يطلق الاتحاد الأفريقي فعاليات ورشة عمل في وقت لاحق، الأحد، لقياس دور المرأة في السلام والأمن.

وذكر بيان نشره الاتحاد الأفريقي- على موقعه الإلكتروني الرسمي- أن مجلس الأمن الدولي اعتمد في عام 2000 القرار رقم 1325. ويهدف القرار بشكل خاص إلى تعزيز دور المرأة في عملية السلام والأجندة الأمنية.

وتابع البيان أن الاتحاد الأفريقي هو أول منظمة إقليمية تقوم بتعيين مبعوث خاص معني بالسلام والأمن من أجل تسهيل تنفيذ القرار في الدول الأعضاء.

وعمل مكتب المبعوث الخاص بشكل وثيق مع الدول الأعضاء وبالشراكة مع وكالات الأمم المتحدة وشركاء التنمية لتنفيذ أجندته على مدى السنوات الأربع الماضية.

وحتى الآن، وضعت 23 دولة عضوا خطة عمل وطنية نحو تنفيذ جدول أعمال «المرأة والسلام والأمن» خاصة أن أفريقيا تقود أي قارة أخرى بعدد البلدان التي اعتمدت خطة العمل الوطنية...وفقا للبيان.

وقد حققت المنظمة القارية، وهي مفوضية الاتحاد الأفريقي، من خلال مجلس السلام والأمن التابع لها، علامة بارزة أخرى في تنفيذ وضمان دور المرأة في جدول أعمال السلام والأمن. وفي مايو 2018، قدم مكتب المبعوث الخاص إطارًا للنتائج القارية إلى مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، والذي اعتمده المجلس بدوره.