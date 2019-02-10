المرور: إغلاق طريق العين السخنة بسبب الشبورة المائية الكثيفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
أغلقت الإدارة العامة للمرور، طريق "العين السخنة"، بسبب الشبورة المائية الكثيفة، التي أدت لانعدام الرؤية على الطريق صباح اليوم الأحد.
وتهيب الإدارة العامة للمرور، بقائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم.
فيما يقوم رجال المرور بالتواجد الميداني على الطرق السريعة لتنبيه قائدي السيارات.
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