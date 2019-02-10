كسر ماسورة مياه بـ "صحراوي السويس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان: دفعت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عصام شادي بخدمات مرورية بمحيط موقع كسر ماسورة مياه بطريق القاهرة السويس الصحراوي، صباح الأحد. تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارا من الخدمات المعينة على الطريق بكسر ماسورة مياه في الكيلو 25 اتجاه السويس. وأخطرت غرفة عمليات محافظة القاهرة تحت إشراف اللواء خالد عبد العال الذي وجه بسرعة إصلاح الكسر وسط انتشار الخدمات المرورية لتيسير حركة السيارات.

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