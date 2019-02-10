محمد اسماعيل - القاهرة - أديس أبابا- أ ش أ: انطلقت صباح اليوم الأحد بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا أعمال قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقى فى دورتها العادية الثانية والثلاثين بعنوان "اللاجئون، والعائدون والنازحون داخليا: نحو حلول دائمة للنزوح القسرى فى أفريقيا" بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وعقد الزعماء الأفارقة جلسة مغلقة تم خلالها الموافقة على أجندة العمل وتنظيم العمل وبحث عدد من التقارير، كما يلقى خلالها الرئيس الرواندى بول كاجامى رئيس الاتحاد الأفريقى كلمة حول إصلاح مؤسسات الاتحاد؛ ثم رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى موسى فكى، يعقبها كلمة لرئيس النيجر محمدو ايسوفو عن اتفاقية التجارة الحرة.

وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الجلسة المغلقة، التى حضرها زعماء الاتحاد الأفريقى، ستناقش انتخاب الرئيس القادم للاتحاد الأفريقى لعام 2020، وتقريرا للإصلاح المالى والإدارى للاتحاد الذى يقدمه بول كاجامى.

كانت هذه تفاصيل خبر انطلاق أعمال القمة الأفريقية بأديس أبابا بمشاركة السيسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.