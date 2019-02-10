السيسي يصل مقر الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا لتسلم رئاسة القمة

محمد اسماعيل - القاهرة - أديس أبابا- أ ش أ: وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الأحد إلى مقر الاتحاد الأفريقى بأديس أبابا للمشاركة فى القمة الثانية والثلاثين وتسلم رئاسة الاتحاد. وتنطلق أعمال القمة فى وقت لاحق بعقد جلسة مغلقة بمشاركة زعماء الدول الأفريقية.

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