مصر | استدعاء أفراد قوة قسم السلام لسماع أقوالهم في تعدي عاطل على آخر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استدعاء أفراد قوة قسم السلام لسماع أقوالهم في تعدي عاطل على آخر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة السلام، باستدعاء أفراد القوة الذين كانوا متواجدين داخل قسم شرطة ثان السلام، حال تعدى عاطل على شاب بسلاح أبيض داخل القسم، لسماع أقوالهم.

وباشرت النيابة التحقيق مع "تامر.م" العاطل، المتهم بطعن "ناصر.م " سمسار عقارات، داخل قسم شرطة ثان السلام.

وبدأت الواقعة عندما حضر المتهم لتحرير محضر ضد المجنى عليه يتهمه فيه بالتعدى عليه بالضرب، وفور وصول المجنى عليه إلى داخل قسم الشرطة، طعنه المتهم بسلاح أبيض، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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حجز الحكم علي 5 متهمين بينهم موظفين بالبنك الأهلي المصري بتهمة الرشوة لـ11 مايو

كما حجزت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، جلسة 11 مايو المقبل للنطق بالحكم على 5 متهمين بينهم موظفين بالبنك الأهلي المصري بتهمة تقاضي رشوة 3 ملايين جنيه.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار مجدي حسين وبعضوية المستشارين أسامة أبو صافي وعمرو محمد فوزي، وأمانة سر أيمن عبد اللطيف وأحمد فهمي.

وأسندت النيابة للمتهمين محمد سليمان على موظف بالبنك الأهلي، ومحمد علي محمد موظف بالبنك الأهلي، وعطية محمد السيد رجل أعمال، ودعاء محمد مدرس مساعد بجامعة أسيوط، ومدحت عبد الرحيم أستاذ جامعي بجامعة القاهرة، أولاً تقاضي المتهمين الأول والثاني بصفتهما موظفين عموميين بالبنك الأهلي المصري رشوة نظير عملهما، بأن طلبا من المتهم الثالث عن طريق المتهمين الرابع والخامس، نسبة 5% من قيمة بيع أسهم البنك الأهلي المصري بمصنع سيلا للزيوت بمحافظة الفيوم، بنسبة 3 ملايين و500 ألف جنيه.