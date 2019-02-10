مصر | ارتفاع عدد ضحايا حادث "عيون موسى" إلى 15

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ارتفاع عدد ضحايا حادث "عيون موسى" إلى 15 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ارتفع عدد ضحايا ومصابي حادث عيون موسى، في جنوب سيناء، إلى 15، بينهم متوفي و14 مصابا.

وقال مصدر أمني إن المصابين تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، من دون إبداء أي معلومات رسمية عن خطورة حالاتهم.

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وبحسب أخبار متداولة فإن مدير أمن جنوب سيناء، اللواء أحمد أبو عقيل، تلقى إخطار من قبل الجهات الأمنية، بشأن وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي، وأخرى ميكروباص أجرة في جنوب سيناء، وذلك على بعد 5 كم من كمين عيون موسى، في اتجاه مدينة رأس سدر عند التقاء الطريق الجديد مع القديم.

وبحسب البيانات الرسمية، فإن الحادث المروع، أسفر عن مصرع شخص وإصابة 14 آخرين، وتم نقل كل المصابين وجثة الضحية إلى مستشفى رأس سدر.

وتم تحرير محضر بالواقعة من قبل الجهات الأمنية، وجارٍ إخطار النيابة العامة بالأمر من أجل أن تبدأ في اتخاذ الإجراءات اللازمة حياله.