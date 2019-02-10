مصر | بسبب كسر ماسورة مياه.. كثافات مرورية بطريق السويس الصحراوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بسبب كسر ماسورة مياه.. كثافات مرورية بطريق السويس الصحراوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ظهرت كثافات مرورية بطريق السويس الصحراوي، إثر كسر ماسورة مياه، بالطريق، ويواصل رجال المرور سحب الكثافات، وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها.

تلقت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عصام شادي مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة للمرور، بلاغا مفاده كسر ماسورة مياة بالكليو 25 علي طريق السويس الصحراوي المتجه من القاهرة اتجاه السويس.

وعلى الفور إنتقل قيادات الإدارة العامة للمرور لمكان الكسر وتم إخطار محافظة القاهرة، لإصلاح الكسر، وسحب المياه من الطريق، وتبين وجود تكدسات مرورية، ويواصل رجال المرور سحب الكثافات، وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها.

إعادة فتح طريق العين السخنة بعد زوال الشبورة المائية

أعادت الإدارة العامة للمرور فتح طريق العين السخنة، أمام حركة السيارات، بعد انقشاع الشبورة المائية، وتحسن الأحوال الجوية.

كانت أغلقت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عصام شادي مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة للمرور، صباح اليوم الأحد طريق العين السخنة بسبب وجود شبورة مائية.

وكلف مدير المرور بتكثيف الحملات المرورية على الطرق، وتم غلق الطريق في الاتجاهين، وتهيب الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات، الإلتزام بتعليمات رجال المرور حتي يعودوا لذويهم سالمين.

لخروجه بدون إذنها.. تجديد حبس قاتلة ابنها في الوراق 15 يوما

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جدد قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، حبس ربة منزل 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامها بالتعدي على ابنها بالضرب محدثة إصابته التي أودت بحياته، لخروجه دون علمها.

وكانت كشفت التحقيقات التي أجريت مع المتهمة بالتعدي على نجلها بالضرب، محدثة إصابته التي أودت بحياته، عن تفاصيل جريمتها، وتبين أن المتهمة عاملة نظافة، ومقيمة بمنطقة الوراق، ومنفصلة عن زوجها منذ حوالي 7 سنوات، وأن نجلها يقيم صحبة والده بمنطقة الهرم.

وأضافت التحقيقات أن المجني عليه حضر لزيارتها منذ أسبوع قبل الجريمة وطلب منها أكثر من مرة الخروج من المنزل كما اعتاد أثناء تواجده صحبة والده إلا أنها رفضت، وفي اليوم السابق للواقعة استغل استغراقها في النوم وخرج من المنزل متسللًا وعقب عودته حوالي الساعة الواحدة والنصف صباح يوم الواقعة عنفته وقيدت يديه وقدميه بقطع من الملابس وتعدت عليه بالضرب صفعًا على وجهه وركله بقدميها لتأديبه.

وأشارت إلى أنها أثناء ذلك فوجئت بحدوث نزيف له بالأنف والفم وفقد الوعي فقامت بفك وثاقه لإسعافه إلا أنه فارق الحياة ونقلته للمستشفي، واختلقت واقعة العثور عليه فاقد الوعي أمام باب الشقة سكنها خشية افتضاح أمرها، وبالإنتقال لمكان الجريمة وبمعاينة الشقة سكنها تبين وجود آثار دماء على أرضية غرفة النوم، وعثر على منشفة به آثار دماء وإيشارب أبيض اللون وعباءة ممزقة، وبمناقشة المتهمة، قررت أن المضبوطات هي المستخدمة في تقييد نجلها المتوفي.

وكان ورد إخطار للواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، من المقدم هاني مندور رئيس مباحث قسم شرطة الوراق، بتلقيه إشارة من مستشفى إمبابة العام بوصول الطفل "سيف.أ.إ.ح"، طالب بالصف الثاني الإعدادي، 13 سنة، جثة هامدة.

وبانتقال قوة أمنية برئاسة العقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال الجيزة، والمقدم أمثل حرحش وكيل فرقة شمال الجيزة، وبالفحص ومناظرة الجثة، تلاحظ وجود جرح بالفم وخدوش حول الرقبة، وتم التقابل مع والدة المتوفي إيمان.ز.ع.ا.م، 26 سنة، عاملة نظافة،"ومقيمة دائرة القسم، وقررت أنها عثرت على نجلها فاقد الوعي أمام باب الشقة سكنها، فقامت بنقله للمستشفى أملًا في إسعافه إلا أنه فارق الحياة.

ومن خلال إجراء التحريات وجمع المعلومات، وإعادة مناقشة والدة المتوفي وتضييق الخناق عليها، قررت بتعديها على نجلها بالضرب محدثة إصابته التي أودت بحياته، لخروجه دون علمها، وحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.