انت الان تتابع 50 منحة دراسية من جامعة بني سويف لإفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قرر الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم السبت، تخصيص 50 منحة في المجالات التنموية والحيوية التي تحتاجها قارة إفريقيا بمناسبة رئاسة مصر وقيادتها للاتحاد الإفريقي 2019. وأشار حسن في تصريحات صحفية، إلى أن الـ50 منحة تأتي في مجالات الطب بأنواعها، وتطبيقات وعلوم الليزر، وعلوم المسنين تنمية وتطوير المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال، والطب البيطري وتنمية الثروة الحيوانية، وعلوم ذوي الاحتياجات الخاصة، مشاكل المياه والطاقة، والنباتات الطبية والعطرية، وتكنولوجيا النانو، وتكنولوجيا التعليم، والفنون والآداب.

وتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح السبت إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في زيارة تاريخية ستشهد تسلمه رئاسة الاتحاد الإفريقي الأحد ولمدة عام، ويليها ترؤسه لأعمال الدورة العادية الثانية والثلاثين لقمة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة بالاتحاد. وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية: