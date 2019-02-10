شكرا لقرائتكم خبر عن القادة الأفارقة يتوافدون على مقر الاتحاد الأفريقي قبيل انعقاد القمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ القادة ورؤساء الدول والحكومات الأفريقية، صباح الأحد، في التوافد على مقر الاتحاد الأفريقى بأديس أبابا قبيل انطلاق اجتماعات القمة بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتنطلق أعمال القمة العادية الثانية والثلاثين لقادة ورؤساء الدول والحكومات الأفارقة والتى تحمل عنوان موضوع العام «اللاجئون، والعائدون والنازحون داخليا: نحو حلول دائمة للنزوح القسرى في أفريقيا» في وقت لاحق بمشاركة الرئيس السيسي .