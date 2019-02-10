شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الجلسة المغلقة لقادة أفريقا بحضور السيسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار بدأت الأحد الجلسة المغلقة للقادة ورؤساء دول وحكومات الدول الأفريقية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي. وتنطلق أعمال القمة الثانية والثلاثين العادية للاتحاد الأفريقي اليوم الأحد، ووفقا لتقاليد الاتحاد الأفريقى تعقد جلسة مغلقة للقادة ورؤساء دول وحكومات الدول الأفريقية يستعرض خلالها الرئيس الذي تنتهى مدة رئاسته للاتحاد وهو الرئيس الرواندى بول كاجامى، ما أنجزه خلال فترة رئاسته على صعيد الإصلاح المؤسسى.

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