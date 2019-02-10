شكرا لقرائتكم خبر عن بدء القمة الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا فى أديس أبابا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت القمة الثلاثية بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس السوداني عمر البشير ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وذلك على هاش قمة الاتحاد الأفريقي.

ومن المقرر أن تبحث القمة تطورات مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، بالإضافة إلى العلاقات الثنائية وموضوعات التعاون بين الدول الثلاث.

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وكان الرئيس السيسى قد استهل نشاطه في اليوم الأول في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا أمس، وذلك عقب وصوله لتسلم رئاسة الاتحاد الإفريقى بلقاء فيلكس تشيسيكيدي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية

وجدد الرئيس السيسى التهنئة للرئيس «تشيسيكيدي» على الثقة التي منحها إياه الشعب الكونغولي الشقيق عقب نجاح الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية التي أجرتها الكونغو الديمقراطية مؤخراً.

كما التقى الرئيس السيسي أيضا مع أنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة، حيث تم التباحث بشأن آخر المستجدات على صعيد عدد من الملفات والقضايا الإقليمية، خاصة الأوضاع في كل من ليبيا ومنطقة القرن الأفريقي والكونغو الديمقراطية.