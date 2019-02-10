شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأفريقي يضع اللمسات النهائية لاستقبال السيسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يجرى العمل على قدم وساق داخل وخارج مقر الاتحاد الأفريقى بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا لوضع اللمسات النهائية استعدادا لاستقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي وقادة ورؤساء دول وحكومات الدول الأفريقية، صباح الأحد، قبيل انطلاق القمة العادية الثانية والثلاثين للاتحاد الأفريقى.

وتسود داخل أروقة الاتحاد أجواء تفاؤل ومظاهر احتفالية تأهبا لانطلاق القمة التاريخية بالنسبة لمصر، التي ستقود خلالها أفريقيا للمرة الرابعة بعد أن تولت رئاسة منظمة الوحدة الأفريقية من قبل 3 مرات وللمرة الأولى بعد التحول إلى الاتحاد الأفريقى.

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وبدأت وفود الدول المشاركة والإعلاميين والصحفيين والمراسلين من وسائل الإعلام حول العالم في التوافد على مقر الاتحاد، وسط إجراءات أمنية مشددة في الداخل والخارج حيث تم إغلاق الشوارع المحيطة بالمقر.

وزينت الأعلام الأفريقية بألوانها الزاهية ويتوسطها علم مصر مدخل الاتحاد القارى إيذانا ببدء عام أفريقى جديد تتطلع إليه وتترقبه شعوب القارة بكل الآمال والطموحات تحت الرئاسة المصرية من أجل تحقيق التنمية والسلم والأمن في ربوع البلدان الأفريقية.

وأقام الاتحاد الأفريقى مركزا صحفيا كبيرا تم تزويده بكافة الوسائل والأجهزة لتسهيل مهام الإعلاميين والصحفيين الذين يمثلون مختلف وسائل الإعلام المحلية والدولية التي حرصت على تغطية فعاليات القمة التي تستمر لمدة يومين.