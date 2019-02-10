مصر | اليوم.. استكمال محاكمة 45 متهما بخلية تفجير "أبراج الضغط العالي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. استكمال محاكمة 45 متهما بخلية تفجير "أبراج الضغط العالي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستأنف محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، محاكمة 45 متهمًا من بينهم 10 هاربين في القضية رقم 610 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا المعروفة إعلاميا بـ"خلية تفجير أبراج الضغط العالي".

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار شبيب الضمرانى وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلي بسكرتارية عمر عاشور.

وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين، اتهامات بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتنفيذ عمليات ارهابية تستهدف رجال الأمن والقضاة والقوات المسلحة والمنشآت الحيوية، وحيازة مفرقعات، وتكدير السلم العام، وإرهاب المواطنين، وحيازة أسلحة وذخيرة.