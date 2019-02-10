شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من «قومي المرأة» يهنيء العمدة نرمين زرد في كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هنأ وفد من فرع المجلس القومي للمرأة في كفر الشيخ نرمين زرد لتعيينها عمدة لقرية الحلافي في مركز كفر الشيخ، بصفتها ثانى عمدة سيدة على مستوى المحافظه. ضم الوفد، السبت، الدكتورة هدى الطنباري، مقررة فرع المجلس في كفر الشيخ، وفريدة عبدالعزيز وماجدة عمر فرحات، عضوتي فرع المجلس. أشادت «الطنبارى» بقرار وزير الداخلية تعيين ثاني سيدة كعمدة بالمحافظة، مؤكد أهمية النهوض بالمرأة المصرية على كافة المستويات.

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