اليوم.. أولى جلسات محاكمة 11 متهمًا في "أحداث كنيسة مارمينا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب طارق سمير:

تنظر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد الشربيني، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، اليوم الأحد، أولي جلسات محاكمة 11 متهمًا فى القضية المعروفة إعلاميًا لـ" أحداث كنيسة مارمينا" بحلوان.

وأمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، في وقت سابق بإحالة 11 متهمًا للمحاكمة الجنائية في الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث كنيسة مارمينا العجايبي والبابا كيرلس السادس بحلوان"، لاتهامهم بتأسيس وتولي قيادة والانضمام لجماعة تكفيرية، وتمويل عناصرها، وقتل 9 مسيحيين وفرد شرطة، والشروع في قتل آخرين، ومقاومة رجال الشرطة بالقوة والعنف.

كما نسب النائب العام للمتهمين اتهامات بصنع وحيازة عبوة مفرقعة والشروع في استعمالها بما يعرض حياة الناس وأموالهم للخطر، والسعي لدى جماعة داعش خارج البلاد بهدف الإعداد لارتكاب جرائم إرهابية بمصر، والالتحاق بصفوف تلك الجماعة خارج البلاد، واستخدام مواقع على شبكة الإنترنت لتبادل الرسائل والتكليفات لتنفيذ عمليات إرهابية، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.

وباشرت نيابة أمن الدولة العليا، فيما أسفرت عنه تحريات قطاع الأمن الوطني، عن تأسيس المتهم إبراهيم إسماعيل إسماعيل مصطفى خلية إرهابية تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابي القائمة على تكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه وتكفير رجال القضاء والقوات المسلحة والشرطة واستباحة دمائهم ودماء المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، وضمه 5 آخرين لتلك الخلية وتلقيه تمويلا من آخرين.