مصر تتسلم رئاسة الاتحاد الأفريقي.. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة عبد الكريم:

تتسلم مصر، اليوم الأحد، رئاسة الاتحاد الإفريقي، ويلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي كلمة مهمة عقب تسلمه رئاسة الدورة الحالية للاتحاد من الرئيس الرواندي بول كاجامى وذلك خلال الجلسة الافتتاحية لقمة الرؤساء الأفارقة التي تعقد بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا تحت شعار «عام اللاجئين والنازحين والعائدين.. حلول دائمة للنزوح القسرى في إفريقيا".

ويطرح الرئيس السيسي خلال كلمته رؤية مصر للنهوض بالقارة الإفريقية على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ومن المقرر أن يجرى الرئيس مجموعة من اللقاءات الثنائية مع نظرائه من القادة والزعماء الأفارقة على هامش اجتماعات القمة لبحث التعاون الثنائي والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

ويعقب خطاب الرئيس كلمات لكل من رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو مانويل وتختتم الجلسة بكلمة للرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وأكد السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن مصر وضعت خطة طموحة لدفع جهود التنمية بالقارة الإفريقية، مشيرا إلى أن أولويات مصر خلال رئاستها للاتحاد الإفريقي تنطلق من أجندة عمل الاتحاد الحالية وفى مقدمتها تسوية النزاعات الإفريقية وتعزيز التجارة البينية والاهتمام بخلق توافق بشأن قضايا الأمن والسلم ومكافحة الإرهاب.

وأشار راضى إلى أن أنشطة الاتحاد الإفريقي سوف تشهد انطلاقة قوية وفعالة ونقلة نوعية تحت رئاسة الرئيس السيسي وستعكس خبرات مصر والاهتمام الكبير الذي توليه تجاه قضايا إفريقيا، موضحا أن الدورة الجديدة للاتحاد الإفريقي ستشهد تغييرات ملحوظة في العمل المشترك لصالح دول القارة.

كما أشار إلى دور مصر الإقليمي والمحوري، مؤكدا أن خبراتها في مجال التنمية والإصلاح الاقتصادي سوف تنعكس على مختلف القضايا التي تمس الدول الإفريقية وفى المقدمة النقل والطرق والصحة والتعليم والإسكان والزراعة والري.