"القوى العاملة" تبدأ تلقي طلبات التدريب الفندقي للشباب.. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أسامة عبد الكريم

تبدأ وزارة القوي العاملة، تلقي طلبات قبول طلبات الراغبين في التدريب الفندقي للشباب من الذكور والإناث، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، لثقل وتأهيل مهاراتهم للالتحاق بالمجال الفندقي لتحقيق رؤية "مصر 2030"، ابتداءً من اليوم الأحد وحتى الخميس 14 فبراير الجاري.

ويستهدف التدريب، إعداد الشباب وثقلهم وتأهيلهم بالمهارات اللازمة للالتحاق بالمجال الفندقي لتحقيق "رؤية 2030"، وذلك من خلال توعيتهم بأهمية السلامة والصحة المهنية، من أجل الحد من المخاطر التي تهدد سلامتهم في بيئة العمل الحقيقية وتدريبهم على الأقسام الفندقية: المطبخ الساخن، والبارد، وخدمة المطاعم، والإشراف الداخلي.

ويشمل البرنامج التدريبي، 150 متدربًا مجانًا في الدورة الواحدة لمدة 3 أشهر، وذلك في مقر فندق انتركونتيننتال "سيتي ستارز"، وسوف يمنح المتدرب ألف جنيه شهريًا كمكافأة تدريبية، وشهادة معتمدة تفيد نجاحه.

وتتضمن الشروط والأوراق المطلوبة للتقدم للبرنامج التدريبي ما يلي، "ألا يقل عمره عن 18 عامًا، ولا يزيد عن 30 عامًا، تقديم صحيفة حالة جنائية حديثة، وشهادة طبية تفيد خلوه من الأمراض المزمنة أو أي أمراض تعوقه عن التدريب، ويقبل جميع الحاصلين على المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة والعليا، تقدم الطلبات باليد بمقر وزارة القوي العاملة 3 شارع يوسف عباس- مدينة نصر- من الساعة 9 صباحًا وحتي 2 بعد الظهر".