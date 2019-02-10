وزيرة التخطيط تشارك بفعاليات القمة العالمية للحكومات في دبي.. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أسامة عبد الكريم

تشارك هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، في فعاليات الدورة السابعة للقمة العالمية للحكومات بمشاركة أكثر من 4 آلاف مشارك من 140 دولة في إمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة.

ومن المقرر أن تُلقي السعيد، الكلمة الختامية الخاصة بإدارة المخاطر المستقبلية، وتتناول فيها إجراءات الحكومة المصرية لتطوير الاستراتيجيات والرؤى الوطنية التى تحدد التحديات والعواقب والمخاطر وابتكار أساليب التصدى لها.

وتجرى الوزيرة، خلال مشاركتها عددًا من اللقاءات، وتزور عددًا من المؤسسات.