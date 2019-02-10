انت الان تتابع غدا.. الصحفيين تبدأ تلقي طلبات الترشح لمجلس النقابة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تبدأ اللجنة العليا المشرفة علي انتخابات نقابة الصحفيين غدا الأحد 10 فبراير 2019 تلقي طلبات الترشح على منصب نقيب الصحفيين و6 من أعضاء مجلس النقابة في انتخابات التجديد النصفي المحدد لها الجمعة 1 مارس المقبل، إذ صرح جمال عبدالرحيم رئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات، أن تلقي طلبات الترشح على منصب النقيب ونصف أعضاء مجلس النقابة يبدأ في تمام الساعة العاشرة صباحا وحتي الثالثة ظهرا بمقر النقابة ولمدة 5 أيام عدا اليوم الأخير تنتهي في تمام الساعة التانية عشرة ظهرا، موضحًا أن اللجنة انتهت من إعداد بطاقات الترشح لمنصب النقيب وعضوية المجلس.

وأشار إلى أن أسماء المرشحين على منصب النقيب وعضوية المجلس ستعلن يوم الخميس القادم وذلك فور الانتهاء من إغلاق باب الترشح فيما تبدأ اللجنة تلقي طلبات الطعون والتنازلات اعتبارا من يوم الجمعة 15 فبراير وحتي الثلاثاء 19 فبراير وذلك من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثالثة ظهرا عدا اليوم الأخير تنتهي في

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