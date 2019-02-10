شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: ١٠٠ منحة مجانية للأئمة الأفارقة بمناسبة «رئاسة مصر للاتحاد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه خصص100 منحة تدريب مجانية بأكاديمية الأوقاف الدولية للأئمة والدارسين الأفارقة بمناسبة رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.

وأضاف «جمعة» في تصريحات صحفية، السبت، أن «الرئاسة التي تأتي تقديرا لدور ومكانة مصر في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي التي أعادت اللحمة القوية بين مصر وسائر أشقائها بمختلف دول القارة، وبما يسهم في تحقيق الخير والرقي لجميع أبنائها»، مشيرًا إلى أن «ذلك في إطار دور وزارة الأوقاف المصرية في نشر الفكر الوسطي المستنير، ومواجهة الفكر المتطرف، والارتقاء بمستوى الأئمة والخطباء والواعظات والعاملين بمجال الدراسات الدينية وطلاب الماجستير والدكتوراه والباحثين في الشأن الديني».