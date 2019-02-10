شكرا لقرائتكم خبر عن حمدي بخيت: رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي دليل على إجماع وثقة القارة السمراء في القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء حمدي بخيت، عضو لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، إن رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي دليل على إجماع وثقة القارة الأفريقية في مصر، وتطلع لدورها المستقبلي لتتحول القارة لأفضل مما هي عليه.

وقال «بخيت»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «انفراد» عبر فضائية «الرافدين+»، اليوم السبت، إن اللجنة التقت ما يقرب من 25 سفيراً بالقارة والجميع يبحث عن دور مصر وعن أعمالها السابقة، فالجميع يثق فينا ويتطلع لدعمنا.

وأضاف «بخيت»: «مصر في ظل تعقيدات القارة نقدر نقول الدولة المتفردة التي تقرأ حجم التهديدات على القارة وتتصدى له على المحافل الدولية».

وأشار إلى أن مصر قدمت نموذجا للدول التي تخرج من مرحلة عدم استقرار إلى مرحلة الاستقرار، أفريقيا بحاجة لهذا النموذج، مضيفا: «مصر تمثل نموذجاً مهماً من دول الساحل والصحراء التي ينتشر فيها الإرهاب، وعندنا مثال بالقضاء على الإرهاب بتحالف وطني، ومطلوب أن ينتقل هذا النموذج للدول الأفريقية».