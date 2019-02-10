شكرا لقرائتكم خبر عن «تضامن البحيرة» تُعلن العثور على 68 مشردًا بينهم 6 أطفال بالمحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور حاتم أبوالنجا، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالبحيرة، تمكن فريق التدخل السريع بالمديرية خلال المرور الميداني بمركز ومدينة دمنهور من العثور على 68 شخصًا من المشردين بلا مأوى، بينهم 6 أطفال، وحالاتهم متنوعة ما بين مسنين وشباب وأطفال، تم إيداع طفلين بإحدى دور رعاية الأيتام، كما تم إيداع 8 حالات بدور المسنين، ورفضت باقي الحالات إيداعهم بدور الرعاية.

وأضاف «أبوالنجا» في تصريحات صحفية، السبت، أن الفريق قام بتقديم 42 وجبة جاهزة و43 بطانية بالإضافة إلى مساعدات مادية وعينية تشمل وسائل المواصلات ومعاش تكافل وكرامة مصروفات دراسية، ويقوم الفريق بمحاولة إقناعهم مرة أخرى بالانضمام لإحدى دور الرعاية.

وناشد «أبوالنجا» المواطنين بسرعة إبلاغ فريق التدخل السريع عن تواجد أطفال أو مسنين أو فتيات بلا مأوى تطلب يد العون أو المساعدة أو الرعاية لعمل اللازم.

كان اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، قام بتكليف مديرية التضامن بضرورة قيام فريق التدخل السريع بالمديرية بالنزول ميدانيًا بمدن ومراكز المحافظة لحصر كافة الحالات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإيداع الأطفال بلا مأوى والمشردين بالشوارع بأحد دور الرعاية وحل كافة المشكلات، وإيداعهم إلى دور الرعاية المناسبة حسب كل فئة لرعايتهم وبحث حالتهم الصحية والبحث عن أهاليهم وذويهم، بمساعدة فرق من مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.