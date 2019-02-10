شكرا لقرائتكم خبر عن «تحيا مصر»: مشكلة ضعف البصر تؤدي لتسرب التلاميذ من التعليم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قال محمد الوحش، المستشار العلمي والطبي لصندوق تحيا مصر، إن «الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر توجيهاته لصندوق تحيا مصر بأن يتكفل بعمل مسح طبي لعيون المصريين.. وأن يجري عمليات المياه البيضاء بالمجان». وأضاف «الوحش»، في مداخلة لبرنامج «هنا العاصمة» على قناة «سي بي سي»، السبت: «يوم الخميس الماضي بدأنا مبادرة القوافل الطبية لمبادرة (نور حياة) في الإسماعيلية والسويس والشرقية والدقهلية والجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا كمرحلة اولى وسنفحص خلالها 46 ألف مواطن». وتابع: «لدينا عشرة مستشفيات تعمل ضمن مبادرة (نور حياة) في المرحلة الأولى، والخميس المقبل ستجرى أول جراحة (مياه بيضاء) في محافظة السويس ضمن المبادرة»، مشيرًا إلى أن «رقم الخط الساخن لمبادرة نور حياة للاستفسار عن أي شيء متعلق بها أو للتبرع 15118». وأكد أن «مشكلة ضعف البصر تؤدي لتسرب التلاميذ من التعليم.. وخلال فحص الأطفال اكتشفنا من يحتاج لنظارات طبية ومن يحتاج لتدخل جراحي».

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