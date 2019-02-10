شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني: العالم ينتظر رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال البرلماني سعيد حساسين، تعليقاً على رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، إن «العالم كله ينتظر هذه اللحظة».
وأضاف «حساسين»، ببرنامج «انفراد» عبر فضائية «الرافدين+»، أن رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي أيضاً إنجاز يُحسب للقيادة السياسية. وأكد أن مصر ستعود لسابق عهدها قبل 30 عاماً في قيادة القارة الأفريقية وخدمة الأشقاء.
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