شكرا لقرائتكم خبر عن أماني أبو زيد: أفريقيا ثالث أكبر تكتل للاجئين في العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت أماني أبوزيد، مفوض البنية التحتية والطاقة والسياحة بالاتحاد الأفريقي، إن رئاسة مصر للقمة الأفريقية تعد شهادة بمكانة مصر.

وتابعت «أبوزيد»، خلال لقائها مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسؤوليتي» بقناة «صدى البلد»: «قضية اللاجئين هي الموضوع الأساسي الذي ستتناوله القمة الأفريقية»، مشيرة إلى أن ثالث أكبر تكتل للاجئين بالعالم يوجد بالقارة الأفريقية، حيث يوجد أكثر من 20 مليون لاجئ أفريقي تنقلوا بين دول القارة، فضلا عن أكثر من 700 ألف طالب لجوء.

وأوضحت، مفوض البنية التحتية والطاقة والسياحة بالاتحاد الأفريقي، أن الاتحاد الأفريقي يسعى لاستصدار بطاقات هوية للاجئي القارة الذين لا ينتمون لدول بعينها (بدون).