محافظ المنوفية يشهد ختام فعاليات بطولة الجمهورية للقوة البدنية بقويسنا (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اللواء سعيد عباس، محافظ المنوفية، السبت، حفل الختام النهائى لبطولة الجمهورية للقوة البدنية والذى نظمه الاتحاد المصرى للقوة بمركز شباب مدينة قويسنا.

بدأ الحفل بالسلام الجمهورى، حيث أوضح المدير التنفيذى للاتحاد المصرى للقوة البدنية أن البطولة انطلقت فعاليتها في الفترة من 7-9 فبراير 2019 ويشارك بها 170 لاعبا ولاعبة من مختلف محافظات الجمهورية تحت 18 سنة وتحت 23 سنة وبمشاركة 12 محافظة يمثلون 24 مركز شباب وناديا، وفاز بالبطولة 75 لاعبا موزعين على ثلاثة مراكز.

فيما أشار رئيس الاتحاد المصرى للقوة أن الهدف من البطولة دعم الشباب وتزايد أعداد الممارسين وتنمية الرياضة لديهم بالإضافة إلى تعزيز التنافس الرياضى بين الفرق المشاركة في مباريات البطولة واكتشاف المواهب الرياضية والعمل على رعايتها.

من جانبه، أعرب محافظ المنوفية عن سعادته بمشاركته في تلك الحفل، مؤكداً أن الدولة تولى اهتماماً كبيراً بالموهوبين ورعايتهم لإعداد أبطال قادرين على رفع اسم مصر عاليا في كافة المحافل الدولية، موجهاً الشكر لجميع الحضور والقائمين على تنظيم البطولة، ووجه التحية للأبطال الرياضيين باعتبارهم واجهة مشرفة للمحافظة، مؤكداً أن المحافظة تعمل على توفير سبل الرعاية والدعم للرياضيين من أبناء المحافظة لأنهم هم أمل الغد وثروة مصر التي يجب علينا استثمارها ويجب أن تحاط بكل مقومات الرعاية والعناية.

وفى الختام، كرم اللواء سعيد عباس، محافظ المنوفية، الفائزين الحاصلين على مراكز متقدمة بإعطائهم كؤوس البطولة لكل من مركز شباب مدينة قويسنا الحاصل على المركز الأول ويمثل محافظة المنوفية ونادى صيد الدقي الحاصل على المركز الثاني ويمثل محافظة القاهرة ونادي النيابة الإدارية الحاصل على المركز الثالث ويمثل محافظة المنيا، كما حرص على التقاط بعض الصور التذكارية معهم تحفيزاً وتشجيعاً لهم.

فيما قام المحافظ بإهداء درع المحافظة لرئيس الاتحاد المصرى للقوة، كما قدم رئيس الاتحاد المصري للقوة درع الاتحاد لمحافظ المنوفية تقديراً لمجهوداته ودعمه الكامل للرياضة والرياضيين.

محافظ المنوفية يشهد ختام فعاليات بطولة الجمهورية للقوة البدنية

محافظ المنوفية يشهد ختام فعاليات بطولة الجمهورية للقوة البدنية

محافظ المنوفية يشهد ختام فعاليات بطولة الجمهورية للقوة البدنية

محافظ المنوفية يشهد ختام فعاليات بطولة الجمهورية للقوة البدنية

محافظ المنوفية يشهد ختام فعاليات بطولة الجمهورية للقوة البدنية

محافظ المنوفية يشهد ختام فعاليات بطولة الجمهورية للقوة البدنية