الأرصاد تكشف سبب اختلاف درجات الحرارة المعلنة عن حالة الجو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

فيديو- عبدالرحمن علاء:

قال الدكتور إبراهيم عطا، رئيس الإدارة المركزية للتحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن عدة عوامل تجعل المواطن يشعر بأن درجات الحرارة تختلف عن المعلنة، وأهمها درجة الرطوبة وسرعة الرياح.

وأضاف عطا، في تصريحات لمصراوي: "لو تخيلنا أن درجة الحرارة في القاهرة 30 درجة، وهذه رائعة، فمن الممكن أن يشعر المواطن بحرارة شديدة، ثم يأتي يوم تكون درجة الحرارة 40، ويشعر المواطن بجو لطيف، وهذا يرجع إلى درجة الرطوبة".

وتابع: "أما في فصل الشتاء، فإذا وصلت درجة الحرارة إلى 20، يشعر المواطنون بطقس رائع، غير أنهم يجدون الجو باردًا جدًا، وهذا يرجع إلى سرعة الرياح، لكن إذا كانت درجة الحرارة 17، ولا توجد رياح، فمن الممكن أن يشعر المواطن بجو جميل".

وأوضح رئيس الإدارة المركزية للتحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد، أنه كلما كانت الرطوبة مرتفعة، شعر المواطن بالحرارة، وكلما كانت سرعة الرياح عالية في الشتاء، يكون الإحساس بالبرود أكثر، فلا يمكن الاعتماد على درجة الحرارة فقط دون الرياح والرطوبة.