انت الان تتابع الأرصاد: غدا طقس مائل للبرودة على معظم الأنحاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
طقس بارد
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الأحد، طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، معتدل على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري تكون خفيفة على القاهرة، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء والبحر الأحمر وخليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
وحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين، وحالة البحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج من مترين ونصف المتر إلى 3 أمتار، والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا:المدينة: الصغرى العظمىالقاهرة 12 18شبين الكوم 11 18طنطا 10 18دمنهور 10 18الإسكندرية
وحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين، وحالة البحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج من مترين ونصف المتر إلى 3 أمتار، والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا:
المدينة: الصغرى العظمى
القاهرة 12 18
شبين الكوم 11 18
طنطا 10 18
دمنهور 10 18
الإسكندرية 09 17
بلطيم 10 17
مطروح 09 17
السلوم 07 16
سيوة 06 19
بورسعيد 11 16
دمياط 12 17
الزقازيق 11 18
الإسماعيلية 08 17
السويس 10 18
العريش 09 16
رفح 09 16
رأس سدر 12 19
نخل 05 15
نويبع 14 20
طابا 08 17
كاترين 01 11
الطور 10 22
شرم الشيخ 14 21
الغردقة 13 21
مرسى علم 14 20
الفيوم 09 18
بني سويف 09 19
المنيا 07 19
أسيوط 08 18
سوهاج 07 19
قنا 09 20
الأقصر 10 21
أسوان 11 22
الوادي الجديد 07 22
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