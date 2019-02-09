شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «مزارعي الـ1.5 مليون فدان»: السيسي يريد تحقيق نهضة زراعية وصناعية وعمرانية بالمدن الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عادل زيدان، رئيس جمعية مزارعي المليون ونصف المليون فدان، إنه يتمنى أن يظل الرئيس عبدالفتاح السيسي في سدة الحكم حتى الانتهاء من خطة الحكومة المصرية في التنمية المستدامة، والتي بدأها الرئيس فور وصوله للسلطة، مؤكدًا أنه يجب أن يظل السيسي على رأس السلطة حتى الانتهاء من كافة المشروعات وتحقيق التنمية الشاملة.

وأضاف «زيدان»، خلال حواره في برنامج «من سيزرع المليون»، المذاع عبر فضائية «الصحة والجمال»، أن الرئيس السيسي يسعى لتسليم الدولة بها نهضة زراعية وصناعية وعمرانية وكذلك بالمدن الجديدة، مؤكدًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أقام عدة مشروعات كبيرة، مثل الصوب الزراعية التي من شأنها تقليل أسعار الخضراوات، أو الحد من زيادتها.

وتابع: «فيه نهضة عمرانية في مصر، وإنشاء مدن كثيرة جديدة، مثل مدينة الإسماعيلية الجديدة، وبورسعيد الجديدة، ودمياط الجديدة، والعلمين الجديدة».