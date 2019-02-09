شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء رشوان يتقدم بأوراق ترشحه في انتخابات الصحفيين غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتقدم الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، بأوراق ترشحه غدًا للجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، وذلك للترشح على منصب النقيب.

يذكر أن اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين تبدأ، غدًا الأحد 10 فبراير 2019، تلقي طلبات الترشح على منصب نقيب الصحفيين و6 من أعضاء مجلس النقابة في انتخابات التجديد النصفي المحدد لها الجمعة ١ مارس المقبل.

وقال جمال عبدالرحيم، رئيس اللجنة، إن تلقي طلبات الترشح على منصب النقيب ونصف أعضاء مجلس النقابة يبدأ في تمام الساعة العاشرة صباحا حتى الثالثة عصرًا بمقر النقابة ولمدة 5 أيام، عدا اليوم الأخير ينتهي في تمام الثانية عشرة ظهرا، موضحا أن اللجنة انتهت من إعداد بطاقات الترشح لمنصب النقيب وعضوية المجلس.

وأشار رئيس اللجنة المنظمة للانتخابات إلى أن أسماء المرشحين على منصب النقيب وعضوية المجلس ستعلن، الخميس المقبل، وذلك فور الانتهاء من إغلاق باب الترشح، فيما تبدأ اللجنة تلقي طلبات الطعون والتنازلات اعتبارًا من يوم الجمعة 15 فبراير وحتى الثلاثاء 19 فبراير، وذلك من الساعة العاشرة صباحا حتى الثالثة عصرًا، عدا اليوم الأخير، ينتهي في تمام الثانية عشرة ظهرًا، تعلن بعدها الكشوف النهائية للمرشحين.