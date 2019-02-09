شكرا لقرائتكم خبر عن «المصرى اليوم» تنشر ماكيت المتحف العالمى لقناة السويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مصدر مسؤول بهيئة قناة السويس إنه تم بدء مشروع إنشاء المتحف العالمى للقناة فى مدينة الإسماعيلية، بتكلفة 200 مليون جنيه، وإن شركة المقاولون العرب تسلمت الموقع، الذى يتضمن فيلا ديليسبس الأثرية، ومقر إدارة الشركة العالمية لقناة السويس البحرية، التى كانت تدير القناة، قبل إصدار الرئيس الراحل جمال عبدالناصر قراراً بتأميمها فى 26 يوليو 1956، ثم شغلت أمانة الحزب الوطنى المنحل المبنى بعد ذلك. وحسب ماكيت المشروع، الذى حصلت «المصرى اليوم» على صورة له، فإن المتحف يتضمن مبنى كبيراً فى قلب المساحة المخصصة له، ومبانى ملحقة على جانبيه، ومساحات خضراء شاسعة، حيث سيتم إلغاء الشارع الموجود بين فيلا ديليسبس والمبنى القديم لشركة القناة.

وقال مبارك منصور مبارك، مدير فرع سيناء بشركة «المقاولون العرب»، إن الهيئة أسندت مشروع إنشاء المتحف إلى الشركة، وتقرر أن يتولى فرع سيناء التنفيذ، ويشمل المشروع أعمالاً إنشائية وترميماً لمبنى الشركة القديم، الذى تم إنشاؤه عام 1863، وظل مقراً لإدارتها الرئيسية حتى شيدت شركة «المقاولون العرب» مبنى الإرشاد الجديد فى سبعينيات القرن الماضى.