شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوستيت» يهنئ معمل التشخيص الذكي للأمراض النباتية لحصوله على «الأيزو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأ الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السبت، معمل التشخيص الذكي للأمراض النباتية بمناسبة حصوله على شهادة الأيزو 9001/2015 والبدء في إنهاء إجراءات الحصول على شهادة الأيزو 17025/2017 بما يضمن دقة الاختبارات ومطابقتها للمعايير الدولية.

وتأتي هذه الشهادات في ضوء إتاحة الوزارة لكل الإمكانيات للمعمل لكي يكون الأول في مصر المصرح له بإصدار شهادات للخلو من الأمراض الفيروسية في الموالح والفراولة والبطاطس والطماطم معتمدة دولياً، بما يسهم في تنمية القدرات التصديرية للمنتجين المصريين.