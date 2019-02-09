شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. قمة مصرية-إثيوبية -سودانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يعقد الرئيس عبدالفتاح السيسى، غدًا، قمة ثلاثية مع رئيس وزراء إثيوبيا أبى أحمد والرئيس السودانى عمر البشير، على هامش أعمال القمة الأفريقية بالعاصمة الإثيوبية. وقالت مصادر دبلوماسية إن القمة ستناقش أهم القضايا المطروحة على جدول أعمال الدورة ٣٢ للاتحاد الأفريقى.

وأضافت المصادر أنه من المقرر أن يبحث الزعماء الثلاثة تطورات الأوضاع فى القارة وجهود إحلال السلم والأمن ومكافحة الإرهاب وحل النزاعات الحالية فى عدد من دول القارة، وتطورات المفاوضات الجارية فى إطار اللجنة الوطنية الثلاثية حول سد النهضة، ضمن مبدأ عدم الإضرار بمصالح الدول الثلاث والمنفعة المشتركة، لافتة إلى أن القمة سيتم خلالها استعراض نتائج الاجتماعات التى عقدها وزراء الخارجية والرى من الدول الثلاث واللجنة الوطنية الثلاثية، ومن المقرر أن تبحث القمة مُجمل جوانب العلاقات القائمة بين الدول الثلاث، وسبل تعزيز التعاون بينها ومستجدات تفعيل الصندوق الاستثمارى المشترك بين الدول الثلاث لتمويل مشروعات البنية التحتية.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسى سيعقد أكثر من لقاء على هامش قمة الاتحاد، التى ستشهد تسلم مصر رئاسة الاتحاد خلال الدورة الجديدة التى ستنطلق اليوم، مشيرا إلى أن الرئيس التقى، السبت، رئيس الكونغو الديمقراطية المنتخب حديثاً.

وأضاف «راضى» فى تصريحات للوفد الإعلامى المرافق للرئيس فى إثيوبيا، إن الرئيس التقى أيضا سكرتير عام الأمم المتحدة، وهو لقاء مهم للغاية، فى ظل رئاسة مصر الاتحاد الأفريقى؛ وستكون هناك عملية تنسيق بين مصر والأمم المتحدة فى مجالات عديدة فى ظل الدور المحورى الذى تلعبه القاهرة فى العالم العربى والإسلامى والقارة الأفريقية، كما أن هناك بعض القضايا المتشابهة بين الاتحاد والمنظمة الأممية مثل الإصلاح الإدارى، مشددا على أن لقاء اليوم سيشهد بحث العديد من النقاط للتنسيق المشترك.

وتابع السفير راضى، أن رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى، للمرة الأولى منذ نشأته عام ٢٠٠٢، خلفاً لمنظمة الوحدة الأفريقية، تعد تتويجاً لجهود مصر بقيادة الرئيس السيسى، خلال السنوات الأخيرة لتعزيز العلاقات مع القارة الأفريقية، سواء على المستوى الثنائى أو متعدد الأطراف، وتجسيداً لاستعادة الدور المحورى المصرى كإحدى الدول المؤسسة لمنظمة الوحدة الأفريقية الأم فى ستينيات القرن الماضى، وهى الجهود التى قوبلت من الأشقاء الأفارقة بالتقدير، الذى انعكس بالمقابل فى منح مصر والرئيس الثقة فى إدارة والإشراف على الجهود القارية الدؤوبة لتلبية أحلام وطموحات الشعوب الأفريقية فى غدٍ أفضل، وقيادة دفة العمل الأفريقى فى ظل ظروف دولية وإقليمية دقيقة، ما يحتم ضرورة تنسيق المواقف الأفريقية المشتركة للتعامل مع تلك التحديات ولتضطلع أفريقيا بدورها كقوة مؤثرة على الساحة الدولية، وذلك بالتعاون والتنسيق الحثيث ما بين مصر وأشقائها من الدول الأفريقية.

وأوضح السفير راضى، أن القمة الأفريقية ستنعقَد تحت شعار «اللاجئون والعائدون والنازحون داخلياً: نحو حلول دائمة للنزوح القسرى فى أفريقيا»، والذى يأتى اختياره مواكباً لما تشهده القارة من تزايد فى أعداد النازحين واللاجئين وتضخم ظاهرة الاتجار بالبشر.