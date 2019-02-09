شكرا لقرائتكم خبر عن «أبو ستيت» يناقش خطط التوسع في زراعة التمور والقمح بالوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، باللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم، في مقر الوزارة وتمت مناقشة الاستفادة من إمكانيات الوزارة وأجهزتها البحثية، وكذلك إمكانيات المحافظة من أجل التوسع في زراعة التمور والقمح والفول بالمحافظة.

كما ناقش «أبوستيت» مع المحافظ كيفية الاستفادة من الأصول ومنشآت وزارة الزراعة في نطاق المحافظة والعمل على تطويرها.

وكلف الوزير، الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، بتشكيل لجنة برئاسته وعضوية خبراء زراعة التمور وخبراء الأراضي والمياه وممثلين من قطاع الزراعة الآلية والمحطات البحثية لعمل زيارة للمحافظة وعرض نتائج اللجنة خلال شهر مارس المقبل.