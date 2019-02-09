ضياء رشوان يتقدم بأوراق ترشحه في انتخابات الصحفيين.. غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب مصطفى علي:

يتقدم الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، بأوراق ترشحه غدًا للجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين وذلك للترشح على منصب النقيب.

يذكر أن اللجنة المشرفة علي انتخابات نقابة الصحفيين تبدأ غدًا الأحد تلقي طلبات الترشح على منصب نقيب الصحفيين و6 من أعضاء مجلس النقابة في انتخابات التجديد النصفي المحدد لها مطلع مارس المقبل.

وقال جمال عبد الرحيم رئيس اللجنة، إن تلقي طلبات الترشح علي منصب النقيب ونصف أعضاء مجلس النقابة يبدأ في تمام الساعة العاشرة صباحا وحتي الثالثة ظهرا بمقر النقابة ولمدة 5 أيام عدا اليوم الأخير تنتهي في تمام الساعة التانية عشرة ظهرا، موضحا أن اللجنة انتهت من إعداد بطاقات الترشح لمنصب النقيب وعضوية المجلس .