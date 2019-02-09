وزيرة البيئة: رفع 3 أطنان مخلفات في اليوم الأول لمبادرة "شباب للنيل"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

أشادت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد بجهود الشباب المشاركين في مبادرة (شباب للنيل) التي أطلقتها اليوم السبت من الاتحاد المصري للشراع والتزلج على الماء، بالتعاون مع إحدى الجمعيات الشبابية المهتمة بالعمل البيئي (Greenish) وحملة (Very Nile) لتنظيف النيل من المخلفات.

وأكدت الوزيرة أن ما تم رفعه من مخلفات في بداية الحملة، والذي يتراوح من 3 إلى 4 أطنان مخلفات خلال 3 ساعات متواصلة، يدل على فاعلية مشاركة الشباب وتفاعلهم الحقيقي مع المبادرة وإيمانهم بها، مما يحفز على عدم تلويث النهر مرة أخرى، كما أنه يعد نموذجا يشجع الشباب على المشاركة في العمل البيئي.

وشددت وزيرة البيئة على أهمية البعد الاجتماعي للمبادرة خاصة أنها ستساعد على إتاحة مصدر رزق للقائمين على تدوير المخلفات الناتجة عنها، والترويج لصناعات جديدة صديقة للبيئة متمثلة في الأكياس المستخدمة في الجمع والقابلة للتحلل والتي تساعد على الحد من أضرار استخدام البلاستيك على البيئة نتيجة عدم تحلله.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على استكمال المسيرة في محافظات أخرى كالأقصر وأسوان وأسيوط وتوسيع قاعدة المشاركة بين المواطنين.