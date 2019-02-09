محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - فتحي سليمان:

واصلت الأجهزة الأمنية، بوزارة الداخلية، حملاتها الأمنية المُكثفة لمواجهة كافة أشكال الخروج على القانون، وضبط حائزي الأسلحة النارية، ومكافحة جرائم الإتجار، وترويج المواد المخدرة، وتنفيذ الأحكام القضائية، واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية، ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد.

ونسفت أجهزة الأمن على مستوى الجمهورية مع قطاعي الأمن العام، والأمن المركزي، حيث أسفرت الجهود خلال اسبوع عن ضبط نحو 300 ألف مخالفة مرورية، و1421 متهمًا في قضايا مواد مخدرة.

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| الداخلية تضبط 300 ألف مخالفة مرورية و1421 متهم بقضايا مخدرات في أسبوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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