"المصرية لأمراض النساء": المرأة لها الحق في الرعاية الكاملة منذ ولادتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد ممتاز، نائب رئيس الجمعية المصرية لأمراض النساء والتوليد، إن المرأة لها الحق في الحصول على رعاية كاملة منذ ولادتها وإلى أن تبقى جدّة.

وأضافت خلال كلمته في ندوة "صحة المرأة في القرن الـ21"، التي نظمتها الجمعية المصرية لأمراض النساء والتوليد، مساء السبت، بأحد فنادق القاهرة، أن الجمعية هي المسؤولة عن أطباء الناس والتوليد في مصر.

يحضر الندوة ممثلين عن المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للسكان، وشركات الدواء الخاصة.